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В Кремле пообещали отреагировать на решение стран ЕС по визам для россиян

Песков: Россия будет следить, какое решение по визам для россиян примет ЕС
СюжетВизы в Европу:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия будет пристально следить за тем, какое решение относительно виз для россиян примут страны Европейского союза (ЕС), и не оставит его без реакции, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Это очень серьезное решение, которое может быть направлено непосредственно против наших граждан. И, конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут априори», — отметил официальный представитель Кремля.

Он заверил, что ответные меры будут учитывать интересы граждан.

Ранее издание Politico писало, что европейские страны не могут ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, однако они в силе достичь «политического решения» замедлить процесс выдачи. По информации издания, ряд стран ЕС встречают вопрос об отказе от выдачи виз гражданам России без особого энтузиазма.

Позже стало известно, что власти Германии и Франции выступили против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. По данным агентства DPA, Париж и Берлин призвали Евросоюз подумать о разумных способах использования виз как важного рычага влияния. В частности, предлагается тщательно проверять граждан России на предмет возможных угроз безопасности.

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Варвара Кошечкина
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