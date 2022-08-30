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Россиян научили правильно давать карманные деньги детям

Инвестор Татьяна Волкова: детьми нельзя манипулировать с помощью денег

Фото: Shutterstock

Детей нужно учить финансовой грамотности с ранних лет, чтобы они в соответствии с возрастом умели управляться с микро-суммами, уверена инвестор и сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова. В интервью «Ленте.ру» она научила россиян правильно давать карманные деньги детям.

В первую очередь она обратила внимание, что родители не должны манипулировать детьми с помощью финансов. Например, нельзя лишать ребенка обговоренной суммы, если он получил плохую оценку. Волкова отметила, что эти два вопроса не связаны между собой.

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По мнению собеседницы «Ленты.ру», главное в процессе приучения детей к разумному распоряжению карманными деньгами — это следование строгим правилам. Так, если родители договорились с сыном или дочерью, что в определенный день он или она будет получать деньги на личные расходы, нужно держать слово и не увеличивать сумму и не давать деньги чаще.

Важно, чтобы и другие члены семьи не нарушали договоренность: когда, сколько и как часто ребенку будут даваться деньги

В составлении графика выдачи денег нужно ориентироваться на возраст ребенка, говорит Волкова. Чем он младше, тем чаще нужно это делать вплоть до ежедневной «платы». По мере взросления интервалы должны увеличиваться. Маленькие дети не вполне чувствуют время. Деньги, которые ему дадут на месяц, они могут потратить за день, а оставшийся период останутся без средств, пояснила финансист. Но даже если такое произойдет, не нужно спешить компенсировать «потерю». Даже маленький ребенок должен прожить этот опыт. В следующий раз он должен получить деньги только в оговоренную дату.

Не нужно запугивать ребенка, что в следующий раз вы ничего ему не дадите, если, например, он провинится. Будьте последовательны и верны своим словам

Татьяна Волкова Финансист

Волкова уверена, что приучать ребенка пользоваться деньгами, пусть и небольшими, нужно лишь в том случае, если он проявляет к ним интерес. По ее мнению, в этом случае обсудить тему можно ближе к первому классу. Если же ребенку данный вопрос пока не интересен, то отложить разговор можно до его десятилетия.

«Обязательно проговорите, с какой целью вы даете карманные деньги. Объясните, что вы делаете это не из любви к нему, а в качестве подготовительной меры к взрослой жизни, — посоветовала финансист. — И готовьтесь повторять все снова и снова. Скорее всего, вам не раз придется объяснять значение и правила использования карманных денег, чтобы ребенок усвоил материал».

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Вера Владзиевская
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