В США заявили об отсутствии у ВСУ средств для наступления

Подполковник ВС США Дэвис заявил, что нет никаких признаков наступления ВСУ на Херсон

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в эфире телеканала Fox News заявил, что на данный момент нет никаких признаков наступления украинских войск на Херсон.

По словам военного, за прошедшие полгода российские войска, которые «продвигаются медленно, но неумолимо», взяли под контроль большие территории, сохраняя там военное присутствие. В Киеве, в свою очередь, месяцами говорят о готовящемся наступлении для возврата Херсона, однако «ничего не происходит». По мнению Дэвиса, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно сил, средств и военной техники для этого.

Подполковник предположил, что Россия намерена продолжить наступление по украинским портовым городам. «Если они продолжат наступление по этой линии — Северск, Соледар и Бахмут, то здесь есть справа пара городов — Славянск и Краматорск — последние оставшиеся крупные города на севере Донбасса, так вот, и если они их возьмут, то смогут ударить по Харькову с трех разных направлений или же пойти на юг и, возможно, взять Николаев», — заключил он.

Ранее Дэвис заявил, что Украина оказалась в патовой ситуации, из которой нет выхода. По словам военного, сценария, по которому Киев смог бы одержать верх в конфликте, не существует.

29 августа в Минобороны России подтвердили попытку наступления со стороны Киева на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях, подчеркнув, что оно «с треском провалилось».