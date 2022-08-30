Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили об отсутствии у ВСУ средств для наступления

Подполковник ВС США Дэвис заявил, что нет никаких признаков наступления ВСУ на Херсон

Фото: Jorge Silva / Reuters

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в эфире телеканала Fox News заявил, что на данный момент нет никаких признаков наступления украинских войск на Херсон.

По словам военного, за прошедшие полгода российские войска, которые «продвигаются медленно, но неумолимо», взяли под контроль большие территории, сохраняя там военное присутствие. В Киеве, в свою очередь, месяцами говорят о готовящемся наступлении для возврата Херсона, однако «ничего не происходит». По мнению Дэвиса, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно сил, средств и военной техники для этого.

Подполковник предположил, что Россия намерена продолжить наступление по украинским портовым городам. «Если они продолжат наступление по этой линии — Северск, Соледар и Бахмут, то здесь есть справа пара городов — Славянск и Краматорск — последние оставшиеся крупные города на севере Донбасса, так вот, и если они их возьмут, то смогут ударить по Харькову с трех разных направлений или же пойти на юг и, возможно, взять Николаев», — заключил он.

Ранее Дэвис заявил, что Украина оказалась в патовой ситуации, из которой нет выхода. По словам военного, сценария, по которому Киев смог бы одержать верх в конфликте, не существует.

29 августа в Минобороны России подтвердили попытку наступления со стороны Киева на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях, подчеркнув, что оно «с треском провалилось».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о разгроме наступления ВСУ
Попытки США сдержать инфляцию сочли тщетными
Зеленский обсудил ситуацию вокруг ЗАЭС с Макроном
Канадский хоккеист «Сочи» рассказал об отношении легионеров к России
В Пентагоне оценили наступательные возможности ВСУ на южном направлении
Максим Галкин раскрыл свое местонахождение
Задержанный за изнасилование 9-летней девочки россиянин признался в преступлении
В США рассказали о «крепости» в Тихом океане
Власти Энергодара сообщили об обстреле береговой линии города со стороны ВСУ
Россиянин забыл на рыбалке пятилетнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.