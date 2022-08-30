В Пентагоне оценили наступательные возможности ВСУ на южном направлении

NYT: в Пентагоне усомнились в способности ВСУ достигнуть больших успехов под Херсоном

Пентагон сомневается в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны достигнуть больших успехов в объявленном большом контрнаступлении под Херсоном. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

При этом собеседник издания подтвердил факт наступления на южном направлении и отметил, что оно показывает «стремление украинцев к прогрессу на поле боя». Однако, оценивая военный потенциал Украины, источник отметил, что он все так же недостаточен для получения значительного преимущества.

30 августа в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска разгромили наступление украинских войск, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. «В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — заявили в пресс-службе Минобороны, уточнив, что потери в живой силе составили более 560 военнослужащих.

Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в эфире телеканала Fox News заявил, что на данный момент нет никаких признаков наступления украинских войск на Херсон. По словам военного, за прошедшие полгода российские войска, которые «продвигаются медленно, но неумолимо», взяли под контроль большие территории, сохраняя там военное присутствие.