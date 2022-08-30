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Крис Рок отказался вести следующий «Оскар» после пощечины от Уилла Смита

Крис Рок отказался вести церемонию награждения «Оскар-2023» после пощечины от Уилла Смита

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и комик Крис Рок рассказал, что отказался от предложения Американской киноакадемии провести церемонию награждения «Оскар» в 2023 году. Об этом сообщает Independent.

Комик сравнил приглашение стать ведущим с громким делом футболиста О. Джея Симпсона, которого обвинили в убийстве своей жены Николь Браун и официанта Рональда Голдмана. Как гласило следствие, супруга спортсмена оставила в ресторане свои очки, а работник заведения, обнаружив потерянную вещь, решил отвезти находку к ее владельцам домой. Предполагалось, что они были любовниками. Вскоре Николь и Рональда нашли мертвыми. Рок сказал, что предложение киноакадемии равноценно тому, чтобы попросить Браун «вернуться в ресторан».

В марте 2022 года во время церемонии награждения Оскар актер Уилл Смит поднялся на сцену и дал Року пощечину. Отмечается, что причиной конфликта стала шутка о прическе жены артиста Джады Пинкетт-Смит. В ходе объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» Рок отметил «удивительную, очень короткую прическу» Пинкетт-Смит, сравнив ее с героиней фильма «Солдат Джейн».

Ранее сообщалось о том, что положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року.

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Дениза Мацаева
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