Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року
Положительный рейтинг американского актера Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року во время церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Variety со ссылкой на оценки платформы Q Scores.
По данным Q Scores, положительный показатель артиста, согласно данным опроса граждан США, упал с 39 до 24 процентов. Авторы исследования охарактеризовали такие изменения как «очень значительное и резкое снижение». При этом отрицательный рейтинг знаменитости вырос с 10 до 26 процентов.
Имиджу супруги Смита Джады, из-за шутки над которой актер и ударил Рока, также нанесен ущерб: ее положительный рейтинг упал с 13 до 6, а отрицательный вырос с 29 до 44 процентов.
В то же время положительный рейтинг Криса Рока остался неизменным. А шкала, измеряющая уровень общественной осведомленности о комике, подскочила с 66 до 84 процентов
В конце июля Уилл Смит записал шестиминутное видео и извинился за пощечину Крису Року.