Врач назвала способы легко пережить предменструальный синдром

Гинеколог Селихова посоветовала принимать ванны для облегчения предменструального синдрома

С предменструальным синдромом сталкивается большинство женщин репродуктивного возраста, рассказала акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья REMEDI Мария Селихова. Врач назвала «Ленте.ру» способы легко пережить непростые дни: в частности, она посоветовала принимать расслабляющие ванны.

Менструальный цикл сильно влияет на жизнь женщины: в отдельные дни цикла возникает повышенная утомляемость, вялость, резкие перемены настроения и нервозность, отметила Селихова. По ее словам, неприятные ощущения могут появляться не только во время месячных, но и перед ними, и после.

Акушер-гинеколог обратила внимание, что первая неделя менструального цикла, во время которой проходят ежемесячные кровотечения, забирает много энергии из-за минимального уровня снижения гормона эстрогена. В этот период женщина ощущает слабость и раздражительность, ее могут мучить боли и чувствительность груди. Для облегчения состояния Селихова дала совет больше отдыхать, позволять себе расслабляться.

После окончания менструации к женщине с ростом уровня гормонов возвращается бодрость и желание активно браться за важные дела. В эти дни, по мнению врача, следует заниматься йогой, плаванием, ходьбой, а от кофеина и энергетиков лучше отказаться, чтобы не спровоцировать скачки гормонов и эмоций.

В третью неделю цикла у большинства женщин повышается не только хорошее настроение, но и либидо. В этот период гормоны, отвечающие за овуляцию и созревание фолликулов, находятся на пике, пояснила собеседница «Ленты.ру».

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Однако к концу цикла энергия, настроение идут на спад из-за гормональных скачков. Врач советует в это время не перенапрягать организм и создавать приятную атмосферу вокруг себя. Последняя перед началом менструации неделя сопровождается тяжелым эмоциональным состоянием, так называемым предменструальным синдромом. Причиной внезапной смены настроения и раздражения, когда женщина может даже заплакать из-за пустяка, являются высокий уровень гормонов.

«В эту сложную неделю постарайтесь уединиться и отдохнуть, — рекомендовала акушер-гинеколог. — Примите теплую расслабляющую ванну, почитайте книгу или посмотрите сериал».

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