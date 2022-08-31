Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Пожилым россиянам посоветовали есть определенный фрукт

Диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям есть сливы для укрепления иммунитета

Фото: Yulia Khlebnikova / Unsplash

Сливы способствуют нормализации работы кишечника и укреплению иммунитета у пожилых, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» она назвала этот фрукт лучшим для россиян зрелого возраста и объяснила, чем еще он так полезен для здоровья.

Специалистка объяснила, что в сливе содержится большое количество антоцианов — веществ, которые окрашивают ее кожуру в яркий цвет. По словам Соломатиной, они очень полезны для укрепления здоровья в целом, а также предотвращают развитие в организме воспалительных процессов и онкологических заболеваний.

Материалы по теме:
Мексиканские страсти. Усиливает либидо и сохраняет красоту — все о пользе и вреде авокадо
Мексиканские страсти.Усиливает либидо и сохраняет красоту — все о пользе и вреде авокадо
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Кроме того, в сливе много клетчатки, которая очищает желудочно-кишечный тракт от условно-патогенных бактерий, продолжила Соломатина. Также регулярное употребление этого фрукта способствует улучшению состояния микробиома кишечника, от здоровья которого зависит и иммунная система, продолжила диетолог. Пожилым людям она посоветовала есть по три сливы в день.

Ранее диетолог Татьяна Колосова объяснила, почему некоторые люди не переносят молоко. По ее словам, каждый четвертей человек старше 20 лет из-за генетических особенностей страдает от лактозной недостаточности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
«Ичкерийский батальон» замечен при наступлении ВСУ на Херсон
Литва направила протест России из-за высказываний об анкетировании литовцев
«Газпром» признал невозможность ремонта турбины «Северного потока»
Россияне резко заинтересовались посуточной арендой
В Литве пообещали ужесточить визовые ограничения для россиян
Мясников дал советы перед сезоном ОРВИ
«Зенит» начал выступление в Кубке России с победы
Россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку
Пожилым россиянам посоветовали есть определенный фрукт
Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на подростков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.