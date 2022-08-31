Пожилым россиянам посоветовали есть определенный фрукт

Диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям есть сливы для укрепления иммунитета

Сливы способствуют нормализации работы кишечника и укреплению иммунитета у пожилых, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» она назвала этот фрукт лучшим для россиян зрелого возраста и объяснила, чем еще он так полезен для здоровья.

Специалистка объяснила, что в сливе содержится большое количество антоцианов — веществ, которые окрашивают ее кожуру в яркий цвет. По словам Соломатиной, они очень полезны для укрепления здоровья в целом, а также предотвращают развитие в организме воспалительных процессов и онкологических заболеваний.

Кроме того, в сливе много клетчатки, которая очищает желудочно-кишечный тракт от условно-патогенных бактерий, продолжила Соломатина. Также регулярное употребление этого фрукта способствует улучшению состояния микробиома кишечника, от здоровья которого зависит и иммунная система, продолжила диетолог. Пожилым людям она посоветовала есть по три сливы в день.

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