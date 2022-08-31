Врач объяснила непереносимость молока некоторыми людьми

Терапевт Татьяна Колосова: некоторые люди не переносят молоко из-за генов

Многие взрослые люди в отличие от детей не переносят молоко из-за генетических особенностей и лактозной недостаточности, рассказала терапевт и диетолог Татьяна Колосова. Врач объяснила «Ленте.ру», почему почти все младенцы любят молоко, а каждый четвертей человек старше 20 лет не может выпить и стакана этого напитка без печальных последствий для организма.

Неприятные симптомы после употребления молока и некоторых молочных продуктов чаще всего объясняются лактазной недостаточностью, рассказала врач. При этом состоянии слизистая оболочка кишечника не выделяет в нужном количестве фермент лактазу, помогающий усваиваться молочному сахару лактозе. В результате в желудке скапливается большое количества газов, а стул нарушается.

около 15-20 процентов жителей средней полосы России имеют ген лактозной недостаточности

Эта особенность пищеварения объясняется генетической предрасположенностью и встречается довольно часто, пояснила Колосова. Так, в северных регионах России до 70 процентов населения не могут пить молоко.

В первые годы жизни люди с этой особенностью нормально переваривают и грудное, и коровье молоко, затем активность фермента падает. Иногда симптоматика появляется у людей уже после 25-30 лет, пояснила врач.

Однако даже при наличии лактозной недостаточности человек может выпить стакан молока с содержанием лактозы до 12 граммов без вреда для организма, обнадежила собеседница «Ленты.ру». Она добавила, что на переносимость молочных продуктов также могут влиять характер питания, состояние микрофлоры кишечника, индивидуальные особенности.

В кисломолочных продуктах, таких как кефир, ряженка, йогурт, твердые сорта сыра лактоза содержится в измененном состоянии, и после их употребления неприятные симптомы не возникают Татьяна Колосова Терапевт

Однако если человек замечает у себя расстройство стула и другие неприятные симптомы после приема молока, ему следует обратиться к врачу, так как за этими симптомами могут скрываться серьезные болезни, подытожила врач.

Ранее диетолог Эми Шапиро назвала несколько веских причин отказаться от молока. По ее словам, отказ от молока улучшит состояние кожи и избавит от перепадов настроения.