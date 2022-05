Диетолог назвала четыре веских причины отказаться от молока

Диетолог Шапиро: отказ от молока улучшит состояние кожи и избавит от перепадов настроения

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Эми Шапиро заявила, что взрослым людям не нужно коровье молоко, и назвала четыре веских причины отказаться от него. Ее слова передает издание Eat This! Not That!.

Специалист говорит, что на сегодняшний день для взрослых людей существует множество альтернатив молоку, в составе которых также есть кальций, витамины А, D и другие полезные вещества. По ее словам, отказ от этого продукта может позитивно отразиться на состоянии разума и тела, например, улучшит состояние кожи. «Если у вас есть непереносимость молочного белка, о которой вы не подозреваете, есть вероятность, что отказ от этой категории продуктов отразится на состоянии вашего эпидермиса — станет меньше высыпаний, утихнут акне и экзема», — поясняет Шапиро.

Также, как утверждает диетолог, в молоке содержится много гормонов, потому регулярное употребление этого напитка может вызвать дисбаланс эстрогена и тестостерона в организме человека, что в конечном итоге и приводит к резким изменениям настроения. Отказ от коровьего молока, заявляет она, избавит от этих резких перепадов.

В качестве еще одного положительного эффекта диетолог называет улучшение общего состояния кишечника: снизится вероятность диареи, уменьшится газообразование, исчезнет вздутие живота, которые возникают из-за того, что лактоза трудно усваивается организмом.

В заключение Шапиро добавляет, что от молока и молочных продуктов стоит отказаться при признаках пищевой аллергии на них. Помимо индивидуальной непереносимости лактозы, существуют и другие виды аллергии на этот продукт. Два наиболее распространенных из них — синдром пищевого протеин-индуцированного энтероколита и эозинофильный эзофагит — их вызывают содержащиеся в молоке белки и пептиды.

