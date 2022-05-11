Российский диетолог назвала самый вредный способ похудеть после праздников

Диетолог Камилла Тимошенко рассказала о вреде голодания после праздников

Российский диетолог, кандидат медицинских наук Камилла Тимошенко назвала самый вредный способ похудеть после праздников. Соответствующий пост она разместила в своей группе во «ВКонтакте».

По мнению эксперта, после избыточного потребления пищи во время отдыха не следует резко переводить организм на другой режим питания. «Вводить голодный (разгрузочный) день после праздников — не лучшая идея. Это дезориентирует мозг. Еды то слишком много, то вообще нет. "На всякий случай, отложу-ка я про запас хоть что-то..." — такая реакция будет у мозга», — рассказала врач, отметив при этом, что недоедание опаснее полного голодания.

Кроме того, Тимошенко пояснила, что разгрузочные дни можно планировать при сбалансированном питании, при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при прекращении снижения веса без видимых причин. «Всем могу смело рекомендовать на один день в неделю отказаться от животных белков. Просто проведите его без мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов», — добавила диетолог.

В апреле американская актриса и звезда комедийного сериала «Офис» Минди Калинг раскрыла простой способ похудеть без диет. Так, 42-летняя знаменитость объяснила, что ей удалось сбросить лишний вес, сократив количество потребляемой пищи. При этом она отметила, что не стала отказываться от высококалорийных продуктов питания.