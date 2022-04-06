Звезда сериала «Офис» раскрыла простой способ похудеть без диет

Актриса Минди Калинг объяснила, что сократила количество потребляемой пищи ради похудения

Американская актриса и звезда комедийного сериала «Офис» Минди Калинг раскрыла простой способ похудеть без диет. Ее слова приводит Page Six.

42-летняя знаменитость объяснила, что ей удалось сбросить лишний вес, сократив количество потребляемой пищи. При этом она отметила, что не стала отказываться от высококалорийных продуктов питания. «Я ем то, что мне нравится. Я не придерживаюсь какой-либо ограничительной диеты, потому что со мной это не работает. Я просто стала есть меньше», — призналась она.

Калинг подчеркнула, что задумалась о похудении в сентябре 2020 года, после рождения второго ребенка. По ее словам, до этого времени она придерживалась неправильного питания, и ее вес был нестабильным. Калинг заверила, что сейчас ведет здоровый образ жизни и хочет вдохновить своих детей на эту привычку.

«Я очень рада, что моя дочь видит, как я тренируюсь, и знает, что это нормальная часть моей жизни. Меня так не воспитывали, и я думаю, что когда ты не видишь подобных вещей в детстве, то с возрастом гораздо труднее прийти к пониманию этого», — отметила героиня материала. Сколько именно килограммов сбросила актриса, не уточняется.

Ранее в апреле актер из «Кадетства» раскрыл причину своего похудения на 40 килограммов. 31-летний Павел Бессонов, который прославился ролью Степана Перепечко, рассказал, что столкнулся с депрессией после тяжелого развода с Зинаидой Мартыновой. По его словам, именно расставание с женой повлияло на то, что он быстро сбросил 40 килограммов лишнего веса. «Я перестал есть, все нарушилось. Мне стало страшно», — уточнил он.