Актер из «Кадетства» раскрыл причину своего похудения на 40 килограммов

Актер из сериала «Кадетство» Павел Бессонов раскрыл причину похудения на 40 килограммов

Российский актер Павел Бессонов раскрыл причину своего похудения на десятки килограммов. На эту тему он высказался в передаче «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».

31-летняя знаменитость, который прославился ролью Степана Перепечко в сериале «Кадетство», рассказал, что столкнулся с депрессией после тяжелого развода с Зинаидой Мартыновой. По его словам, именно расставание с женой повлияло на то, что он быстро сбросил 40 килограммов лишнего веса. «Я перестал есть, все нарушилось. Мне стало страшно», — уточнил он.

Кроме того, актер признался, что у него развилась булимия, из-за которой он уже несколько нет не может набрать необходимую для здоровья массу. «Стоп! Надо есть, а мне уже не хочется, у меня уже булимия проявилась (...) У меня нет чувства голода, я его пять лет назад вообще убил. Еще пил», — подчеркнул Бессонов.

Ранее в марте жена Сергея Жигунова раскрыла тайну его похудения на 20 килограммов. Журналистка Виктория Ворожбит объяснила, что своей трансформацией актер обязан не только силе воли, но и ее помощи. «Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его худили», — пояснила она.