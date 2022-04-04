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Актер из «Кадетства» раскрыл причину своего похудения на 40 килограммов

Актер из сериала «Кадетство» Павел Бессонов раскрыл причину похудения на 40 килограммов
Павел Бессонов

Павел Бессонов. Фото: страница Павла Бессонова во «ВКонтакте»

Российский актер Павел Бессонов раскрыл причину своего похудения на десятки килограммов. На эту тему он высказался в передаче «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».

31-летняя знаменитость, который прославился ролью Степана Перепечко в сериале «Кадетство», рассказал, что столкнулся с депрессией после тяжелого развода с Зинаидой Мартыновой. По его словам, именно расставание с женой повлияло на то, что он быстро сбросил 40 килограммов лишнего веса. «Я перестал есть, все нарушилось. Мне стало страшно», — уточнил он.

Кроме того, актер признался, что у него развилась булимия, из-за которой он уже несколько нет не может набрать необходимую для здоровья массу. «Стоп! Надо есть, а мне уже не хочется, у меня уже булимия проявилась (...) У меня нет чувства голода, я его пять лет назад вообще убил. Еще пил», — подчеркнул Бессонов.

Ранее в марте жена Сергея Жигунова раскрыла тайну его похудения на 20 килограммов. Журналистка Виктория Ворожбит объяснила, что своей трансформацией актер обязан не только силе воли, но и ее помощи. «Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его худили», — пояснила она.

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Майя Пономаренко
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