Женщина нашла свою биологическую семью в 63 года

Metro: Джен Эдвардс из Зимбабве нашла свою биологическую семью в 63 года

Джен Эдвардс, родившаяся в Зимбабве, Африка, отыскала свою биологическую семью в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Metro.

Женщина росла в приемной семье, и ее родители никогда этого не скрывали. Эдвардс всю жизнь хотела узнать, кто ее биологическая мать и почему она от нее отказалась, но не решалась спросить приемных родителей. «Мои приемные мать и отец умерли, когда мне было 20 лет. И помимо вопросов, которые у меня были, в течение многих лет я носила в себе неуверенность, сомнения и чувство, что мне чего-то не хватает», — вспоминает женщина.

В возрасте 50 лет Эдвардс начала работать с духовной наставницей. Та убедила женщину найти биологическую семью, потому что верила, что это даст ей покой. В 59 лет Эдвардс обратилась в компанию, которая занимается анализом ДНК, а также запросила свое свидетельство о рождении у властей Зимбабве.

Спустя четыре года женщине удалось отыскать своих трех биологических братьев и сестру, которые проживали в Южной Африке. Эдвардс связалась с родственниками, опасаясь, что они не захотят иметь с ней ничего общего. «К счастью, они оказались замечательными людьми. Несмотря на огромный шок от того, что у них объявилась сестра, о которой они никогда не слышали, они приняли меня с добротой и сочувствием», — рассказывает женщина.

Оказалось, что биологическая мать Эдвардс умерла несколько лет назад и никогда не рассказывала о ней другим детям. Братья и сестра сообщили женщине, что до брака с их отцом она была помолвлена с молодым человеком, который разбился на мотоцикле. Возможно, это и был отец Эдвардс.

В настоящее время женщина общается с родственниками по интернету. «Пока у нас нет планов встретиться. Однако, если я в будущем приеду в Южную Африку, я бы хотела это устроить», — говорит Эдвардс.

Ранее сообщалось, что в США разлученные в детстве две сестры встретились спустя 55 лет. Во время встречи родственницы не могли поверить в реальность происходящего и едва сдерживали эмоции.