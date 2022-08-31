Граничащие с Россией страны захотели запретить въезд россиянам по шенгену

МИД Латвии: граничащие с РФ страны могут запретить въезд россиянам с шенгенскими визами

Главы МИД ЕС приняли решение, что граничащие с Россией страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РИА Новости.

По его словам, такое решение принято из соображения безопасности на фоне большого притока граждан России, с которым сталкиваются страны. Вместе с тем Ринкевичс признал, что аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, «невозможно ни юридически, ни технически». Кроме того, он отметил, что не все визы должны быть отозваны.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что страна намерена запретить въезд в страну большинству россиян в течение ближайших нескольких недель. «Это займет некоторое время, но, я думаю, что сроки имеют решающее значение, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — отметил он.

31 августа страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что новые ограничения ЕС могут привести к значительному увеличению срока рассмотрения визовых заявлений.

