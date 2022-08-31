Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Граничащие с Россией страны захотели запретить въезд россиянам по шенгену

МИД Латвии: граничащие с РФ страны могут запретить въезд россиянам с шенгенскими визами
СюжетВизы в Европу:

Фото: ConvertKit / Unsplash

Главы МИД ЕС приняли решение, что граничащие с Россией страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РИА Новости.

По его словам, такое решение принято из соображения безопасности на фоне большого притока граждан России, с которым сталкиваются страны. Вместе с тем Ринкевичс признал, что аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, «невозможно ни юридически, ни технически». Кроме того, он отметил, что не все визы должны быть отозваны.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что страна намерена запретить въезд в страну большинству россиян в течение ближайших нескольких недель. «Это займет некоторое время, но, я думаю, что сроки имеют решающее значение, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — отметил он.

31 августа страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что новые ограничения ЕС могут привести к значительному увеличению срока рассмотрения визовых заявлений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В Италии сообщили о сдаче виллы Зеленского россиянам
Залитый монтажной пеной труп обнаружили в шкафу московской квартиры
Американский экономист раскритиковал отказ США прислушаться к Путину
В Финляндии россиян предостерегли от попыток спрятать наличные на границе
Лондону посоветовали изменить политику в отношении Киева
Байкер Хирург опроверг информацию о покушении во Владикавказе
Граничащие с Россией страны захотели запретить въезд россиянам по шенгену
В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии
Болгарский министр рассказал о переговорах с «Газпромом»
В Эстонии назвали дату принятия решения о запрете на въезд в страну для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.