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В Эстонии назвали дату принятия решения о запрете на въезд в страну для россиян

Глава МИД Эстонии Рейнсалу: в ближайшие недели страна запретит въезд большинству россиян

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония намерена запретить въезд в страну большинству россиян в течение ближайших нескольких недель. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, сообщает Reuters.

«Это займет некоторое время, но, я думаю, что сроки имеют решающее значение, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — рассказал он агентству. Дипломат отметил, что в данном вопросе страна планирует действовать вместе со своими региональными партнерами.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что заморозка облегченного визового режима между ЕС и Россией является прелюдией перед более серьезными ограничениями. Он также пообещал ужесточение визовых ограничений для российских граждан.

31 августа страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что новые ограничения ЕС могут привести к значительному увеличению срока рассмотрения визовых заявлений.

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Марина Совина
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