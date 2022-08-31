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В Литве пообещали ужесточить визовые ограничения для россиян

Президент Литвы Науседа пообещал ужесточение визовых ограничений для российских граждан

Фото: Paulius Andriekus / Unsplash

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что заморозка облегченного визового режима между ЕС и Россией является прелюдией перед более серьезными ограничениями. Об этом сообщает LRT.

Так, он призвал ужесточить действующие ограничения. «Европа меняется и все больше и больше прислушивается к тем странам, которые имеют сильную позицию по отношению к России, потому что это правильная позиция», — сказал Науседа. Он также выразил надежду, что страны ЕС придут к общему мнению по визовому вопросу.

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Ранее в августе стало известно, что страны Балтии, Польша и Финляндия собираются сократить число россиян, въезжающих на их территорию и на территорию Шенгенской зоны в случае, если Евросоюз не сможет договориться о едином решении по этому вопросу. С конца февраля в эти пять стран ЕС въехали около 700 тысяч граждан РФ, большинство из них были туристами.

31 августа страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что новые ограничения ЕС могут привести к значительному увеличению срока рассмотрения визовых заявлений.

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Мария Гейн
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