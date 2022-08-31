В Китае сравнили военные расходы США и других стран

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США тратят на оборону гораздо больше

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сравнил военные расходы США и других крупных стран. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые», — констатировал китайский дипломат. По опубликованным данным, за 2021 год Вашингтон потратил на оборону около 800 миллиардов долларов. В то же время совместные расходы Китая, Индии, Великобритании, России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи за этот же период составили 777 миллиардов долларов.

Ранее Чжао Лицзянь пристыдил НАТО за намерение воевать до последнего украинца. До этого он также высмеял подвиги США на мировой арене и припомнил американским властям их преступления в Ираке, Афганистане и ряде других стран.