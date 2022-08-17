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В Китае припомнили США их преступления в Ираке и Афганистане

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил США об их преступлениях в Ираке и Афганистане
Виктор Янукович

Виктор Янукович. Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Заместитель директора Департамента информации МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором высмеял подвиги США на мировой арене и припомнил американским властям их преступления в Ираке, Афганистане и ряде других стран.

«Каждому нужно иметь четкое понимание, кто он есть на самом деле. И странам в том числе», — написал дипломат.

На фотографии изображены военные конфликты, в которых Вашингтон принимал непосредственное участие, в том числе ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Корейская и Вьетнамская войны, вторжение в Ирак и Афганистан, военная кампания в Пакистане, бомбардировки Югославии.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что США думают, что действуют как супергерой, в то время как другие страны видят лишь разрушения и человеческие страдания.

Ранее Чжао Лицзянь высмеял предъявляемые Пекину претензии США в военном окружении Тайваня, показав карту многочисленных американских военных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Марина Совина
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