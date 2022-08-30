В Китае упрекнули НАТО за намерение «воевать до последнего украинца»

Представитель МИД КНР Лицзянь пристыдил НАТО за намерение «воевать до последнего украинца»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пристыдил НАТО за намерение воевать до последнего украинца. Соответствующую публикацию дипломат разместил в личном Twitter-аккаунте.

«Они будут сражаться до последнего украинца», — упрекнул дипломат представителей Североатлантического альянса за враждебные цели на Украине.

Ранее стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила десятки кораблей и самолетов к Тайваню. Представители Минобороны острова зафиксировали, что «в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем находятся 24 самолетов и 11 кораблей НОАК».