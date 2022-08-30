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В Китае упрекнули НАТО за намерение «воевать до последнего украинца»

Представитель МИД КНР Лицзянь пристыдил НАТО за намерение «воевать до последнего украинца»

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пристыдил НАТО за намерение воевать до последнего украинца. Соответствующую публикацию дипломат разместил в личном Twitter-аккаунте.

«Они будут сражаться до последнего украинца», — упрекнул дипломат представителей Североатлантического альянса за враждебные цели на Украине.

Ранее стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила десятки кораблей и самолетов к Тайваню. Представители Минобороны острова зафиксировали, что «в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем находятся 24 самолетов и 11 кораблей НОАК».

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Виктория Кондратьева
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