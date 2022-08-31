В США назвали Вашингтон ответственным за происходящее на Украине
Вашингтон управляет президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью верховному судье США в отставке Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
По его словам, США координируют план действий Киева. «Россия правильно считает, что за всем стоят США. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — отметил полковник.
Макгрегор обвинил Белый дом в желании сорвать мирное урегулирование конфликта. Если украинцы захотят перейти к дипломатии, Соединенные Штаты не позволят им этого сделать, резюмировал он.
24 августа сообщалось, что США предоставят военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов. С таким заявлением выступил Джо Байден в честь Дня независимости Украины.
Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер рассказал, что руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине. «Главная задача — делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает», — заявил экс-разведчик, добавив, что глава Белого дома не хочет читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна.