В США назвали Вашингтон ответственным за происходящее на Украине

Полковник США Макгрегор подтвердил, что Вашингтон координирует действия Зеленского

Вашингтон управляет президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью верховному судье США в отставке Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, США координируют план действий Киева. «Россия правильно считает, что за всем стоят США. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — отметил полковник.

Макгрегор обвинил Белый дом в желании сорвать мирное урегулирование конфликта. Если украинцы захотят перейти к дипломатии, Соединенные Штаты не позволят им этого сделать, резюмировал он.

24 августа сообщалось, что США предоставят военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов. С таким заявлением выступил Джо Байден в честь Дня независимости Украины.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер рассказал, что руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине. «Главная задача — делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает», — заявил экс-разведчик, добавив, что глава Белого дома не хочет читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна.