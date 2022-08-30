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Разведчик рассказал о незнании Байдена ситуации на Украине

Экс-разведчик Риттер заявил, что ЦРУ не предоставляет Байдену данные о ситуации на Украине

Фото: Pixabay

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине.

«Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит, его главная задача делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает», — заявил экс-разведчик.

Он добавил, что именно руководящее звено ЦРУ давит на сотрудников, отвечающих за сбор информации и составление отчетов, которые бы отражали реальное положение дел.

«Президент не хочет читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна, ему приятнее видеть, что если он предпримет определенные шаги, то достигнет нужных целей», — пояснил Риттер.

Он предположил, что из-за докладов спецслужб вряд ли Байден осознает, что его помощь Киеву не способна кардинально изменить ситуацию и приведет лишь к ненужному кровопролитию.

Ранее Риттер заявил, что США лишь имитируют помощь Украине, поскольку не намерены бросать вызов России и переходить к решительным действиям. По его словам, «амбиции США на Украине — это сплошная риторика, без значимых действий».

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Марина Совина
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