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Спорт

ЦСКА обыграл «Торпедо» в Кубке России

ЦСКА обыграл «Торпедо» в Кубке России со счетом 2:0

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА на выезде обыграл «Торпедо» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби прошло в среду, 31 августа, и завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Никита Ермаков и Адольфо Гайч.

ЦСКА набрал три очка и делит с «Уралом» первое место в группе D. «Торпедо», как и «Сочи», не имеет очков в активе.

ЦСКА в следующем туре Кубка России 14 сентября дома примет «Урал». «Торпедо» в тот же день на выезде сыграет с «Сочи».

Алексей Гусев
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