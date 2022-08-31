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В России не нашлось подшипников для вагонов на замену иностранным

Ъ: дефицит подшипников для инновационных вагонов поставил под угрозу перевозку угля

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Резкий рост количества инновационных полувагонов, которые не получается использовать на российских железных дорогах, связан с дефицитом подшипников. Если в июне простаивали 1,4 тысячи вагонов, то в августе этот показатель достиг 7-7,5 тысячи. Об этом со ссылкой на директора по ремонту и эксплуатации подвижного состава Национальной транспортной компании (НТК) Сергея Попова пишет «Коммерсантъ».

По его данным, в сентябре в отстое окажется около девяти тысяч полувагонов, и их количество продолжит расти. Дело в том, что поставки подшипников обеспечивали иностранные компании, владевшие российскими заводами. После их ухода, что связано с вводом российских войск на территорию Украины, в стране не нашлось соответствующего производства.

Как объяснил топ-менеджер НТК, замена вагонов менее грузоподъемными аналогами приведет к потере погрузки в объеме 100 тысяч тонн угля, что ставит под угрозу планы по перевозкам.

С августа поставки удалось наладить ЕПК, но в объеме, который явно недостаточен — 15 тысяч штук при потребности до конца года в 195 тысяч. Таким образом, объяснил Попов, даже если ЕПК выполнит обещание и поставит на рынок 95 тысяч подшипников, отрасли необходимо отыскать еще столько же.

В настоящее время на испытании находятся подшипники с двух китайских заводов, предположительно, они закончатся к концу октября. Попытки импортозаместить деталь на российских предприятиях пока идут не настолько успешно.

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При этом ЕПК поставляет подшипники из старых комплектующих, что позволяет держать цену в районе 30 тысяч рублей. По оценке Попова, ввезенный китайский подшипник с учетом пошлины обойдется в 60-70 тысяч рублей, и покупать его транспортной компании нет смысла. Собеседник издания в отрасли и вовсе говорит о стоимости в 100 тысяч рублей.

В Минпромторге проблему с подшипниками отрицают и обсуждать отмену пошлины для китайских товаров отказываются. В ведомстве заметили, что такое решение может остановить работу отечественных производителей за счет их неконкурентоспособности. В свою очередь в «Модум-Трансе» подтвердили данные НТК о нехватке подшипников, признав, что если вопрос с кассетными подшипниками решить не удастся, то вагоны уйдут в отстой.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС, вступившие в силу три недели назад, заблокировали морской экспорт российского угля. На этом фоне власти начали готовиться к банкротству компаний отрасли.

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Платон Щукин
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