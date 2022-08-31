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Украинский «Энергоатом» подтвердил прибытие миссии МАГАТЭ в Запорожье

Украинская компания «Энергоатом» подтвердила прибытие делегации МАГАТЭ в Запорожье

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожье. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердила украинская компания «Энергоатом».

«Сегодня, 31 августа 2022 года, около 15.00 (совпадает с мск) миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье», — говорится в сообщении.

Ранее о прибытии делегации МАГАТЭ в Запорожье сообщило агентство AFP. Инспекция миссии на ЗАЭС пройдет с 31 августа по 3 сентября.

Делегацию МАГАТЭ возглавил руководитель агентства Рафаэль Гросси, в ее состав вошли 13 специалистов из разных стран. Это, по словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, «вселяет надежду на объективность и непредвзятость работы комиссии».

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Алевтина Запольская
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