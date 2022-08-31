Российский омбудсмен сообщила о составе направляющейся на ЗАЭС делегации МАГАТЭ

Омбудсмен Москалькова заявила, что делегацию МАГАТЭ возглавляет его руководитель Гросси

Делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая отправилась на Запорожскую АЭС, возглавляет его руководитель Рафаэль Гросси. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Также она сообщила, что в состав делегации вошли 13 специалистов из разных стран.

«Эти факторы вселяют надежду на объективность и непредвзятость работы комиссии МАГАТЭ, прекращение обстрелов Запорожской АЭС и предотвращение нарушений прав человека на жизнь и благоприятную окружающую среду», — сказала омбудсмен.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно. По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе. 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора. Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ. 30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

Ранее в The New York Times сообщали, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в среду, 31 августа. Предполагалось, что инспекция агентства на ЗАЭС продлится до 3 сентября.

Позднее в администрации Энергодара уточнили, что делегация прибудет в город утром в четверг, 1 сентября.