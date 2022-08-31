Российский эскортник обвинил клиента в изнасиловании и отказе оплатить услугу

Российский эскортник Дмитрий обвинил клиента в изнасиловании и отказе оплатить услугу

Российский эскортник обратился в полицию, обвиняя своего клиента в надругательстве, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице Годовикова в Москве. Работник сферы секс-услуг Дмитрий позвонил в МВД и заявил, что его изнасиловал заказчик мужского пола. В ходе проверки правоохранители выяснили, что по данному адресу действительно проживает 35-летний гомосексуал, однако тот отрицал все предъявленные ему обвинения.

По словам последнего, он пригласил Дмитрия к себе домой в 15 часов с целью вступить с ним в интимную связь. Эскортник не произвел впечатления на клиента, в связи с чем их контакт не состоялся «по физиологическим причинам». Заказчик попросил Дмитрия уехать, не оплатив услугу стоимостью пять тысяч рублей. Согласно материалу, эскортник обиделся и позвонил в полицию, однако приехать в отделение лично он отказался.

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