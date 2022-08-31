Российский чиновник случайно сжег этнический центр

Чиновник случайно сжег часть этнического центра в Ростовской области

Замглавы департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска Алексей Ляшков случайно сжег часть этнического центра в Ростовской области. Российский чиновник хотел помочь убрать сухую траву, передает «Подъем».

Огонь с подожженной травы задел этнический центр «Степная застава». Руководство центра заявило, что ущерб составил почти полтора миллиона рублей. От виновника планируют потребовать компенсацию через суд. В мэрии города сообщили, что Ляшкова отстранили от работы на время следствия.

«Погибла вся наша основная ресурсная база: юрта-музей с экспонатами исторической реконструкции, технические строения, офис, ворота с башнями», — рассказали в «Степной заставе». Центр готовился к открытию в сентября, однако из-за инцидента работа была приостановлена.

В апреле власти Омска обратились в полицию, чтобы отыскать виновных в обвале гранитных плиты на Аллее ветеранов в центре города, однако вышли на себя. В прокуратуре заявили, что облицовка обрушилась из-за некачественной укладки. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска считают, что вина лежит на подрядчиках, которым была доверена работа.