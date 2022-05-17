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В российском городе украли молоток у скульптуры

Вандалы украли молоток у скульптуры «Горожанин» в Ставропольском крае

Фото: Telegram-канал Андрея Зайцева

Вандалы из Ставропольского края украли молоток у скульптуры «Горожанин» в центре города Георгиевска. Об этом сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев в своем Telegram-канале.

По словам Зайцева, скульптура является собирательным образом рабочего человека, который построил город. Объект был подарен в 2018 году георгиевскими меценатами Андреем Леонтьевым и Александром Рогожиным. Поиском виновных занялись правоохранительные органы.

«Такой поступок расцениваю, как личное оскорбление чувств каждого нашего жителя, ведь наш город всегда позиционировался, как город-труженик, и основным его достоянием всегда были обычные рабочие люди», — заявил глава города, призвав укравших молоток вернуть его на место и заняться изучением истории Георгиевска.

В апреле власти Омска обратились в полицию, чтобы найти обваливших гранитные плиты на Аллее ветеранов в центре города, но вышли на себя. По версии сотрудников прокуратуры, облицовка обрушилась из-за некачественной укладки. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска заявили, что вина лежит на подрядчиках, которым была доверена работа.

Александра Качан
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