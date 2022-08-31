Лондону посоветовали изменить политику в отношении Киева

TNI: Британия может перейти к открытой конфронтации с Россией на Украине

Великобритания может перейти к открытой конфронтации с Россией на Украине. Об этом предупредил обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.

Он считает, что такое развитие событий станет возможным, если будущий премьер-министр Соединенного королевства не изменит политику Лондона в отношении Киева. «Есть основания подозревать, что Британия в своем стремлении поддержать Украину готова зайти намного дальше, чем большинство стран Запада», — отметил эксперт.

Мэй указал, что чрезмерная помощь Лондона украинцам контрпродуктивна и может перейти «очерченные Вашингтоном границы». «Британия уже стоит на краю пропасти на Украине», — резюмировал он.

28 августа источник Times в британском министерстве обороны рассказал, что финансовая поддержка боевых действий на Украине со стороны Великобритании иссякнет к концу года. «В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине», — заявил он. По словам собеседника газеты, новому премьер-министру страны предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов», в то время как Британия сталкивается с кризисом.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Украину отказаться от предложенных Россией мирных условий для дальнейших переговоров между Москвой и Киевом и похвалил украинцев за «неукротимое сопротивление российскому вторжению». «Сейчас не время соглашаться на [предложенный Россией] ненадежный и безосновательный план переговоров», — заявил политик, комментируя попытки наладить переговорный процесс. Он заверил, что Лондон и другие западные союзники будут продолжать поддерживать «Украину и украинский народ».