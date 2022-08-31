ФСБ показала допрос российского студента о госизмене

ФСБ показала допрос и предостережение о госизмене петербургского студента

ФСБ показала, как предостерегла студента военной кафедры из Санкт-Петербурга от контактов с украинскими силовиками: российские спецслужбы полагают, что фигурант имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и пытался установить контакт с представителями спецслужб Украины. Кадры в среду, 31 августа, распространило РИА Новости.

На кадрах видно, как проходит не только допрос фигуранта, но и его ознакомление с законными правами: следователь их зачитывает.

Ранее силовики отметили, что у них были сведения о связи фигуранта с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчина хотел оказать за деньги помощь одному из украинских добровольческих военизированных объединений. Эти действия следствие расценило как госизмену, возбуждено соответствующее уголовное дело.