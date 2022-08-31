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Вдова Ельцина назвала причину его конфликта с Горбачевым

Вдова Ельцина объяснила причины его конфликта с Горбачевым недовольством политикой генсека
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Конфликт между первым президентом России Борисом Ельциным и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым случился из-за недовольства Ельцина политикой советского лидера. Об этом сообщила вдова Ельцина Наина Иосифовна, ее слова приводятся на сайте «Ельцин центра».

По ее словам, она вместе с Ельциным верила в Горбачева и поддерживала его реформы в середине 1980-х годов. Вдова политика призналась, что была рада, что страна уходила от «жестокой забюрократизированной» советской системы.

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«Скоро стало понятно, что генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров. Наблюдать за этим было больно. Именно поэтому Борис Николаевич не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева», — назвала причину конфликта Наина Иосифовна.

Наина Иосифовна считает, что на критику ее мужа Горбачев ответил несправедливо жестко. Дороги двух лидеров разошлись после того, как Ельцин ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции, вспоминает вдова Ельцина, подчеркивая, что она очень тяжело переживала конфликт между ее мужем и генсеком ЦК КПСС.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. Пока неясно, будут ли организованы государственные похороны политика, сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего президента СССР. Глава государства подчеркнул, что Горбачев возглавлял страну «в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов».

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Анастасия Шейкина
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