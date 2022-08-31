Вдова Ельцина назвала причину его конфликта с Горбачевым

Вдова Ельцина объяснила причины его конфликта с Горбачевым недовольством политикой генсека

Конфликт между первым президентом России Борисом Ельциным и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым случился из-за недовольства Ельцина политикой советского лидера. Об этом сообщила вдова Ельцина Наина Иосифовна, ее слова приводятся на сайте «Ельцин центра».

По ее словам, она вместе с Ельциным верила в Горбачева и поддерживала его реформы в середине 1980-х годов. Вдова политика призналась, что была рада, что страна уходила от «жестокой забюрократизированной» советской системы.

«Скоро стало понятно, что генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров. Наблюдать за этим было больно. Именно поэтому Борис Николаевич не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева», — назвала причину конфликта Наина Иосифовна.

Наина Иосифовна считает, что на критику ее мужа Горбачев ответил несправедливо жестко. Дороги двух лидеров разошлись после того, как Ельцин ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции, вспоминает вдова Ельцина, подчеркивая, что она очень тяжело переживала конфликт между ее мужем и генсеком ЦК КПСС.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. Пока неясно, будут ли организованы государственные похороны политика, сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего президента СССР. Глава государства подчеркнул, что Горбачев возглавлял страну «в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов».