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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент России Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность Горбачева. «Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», — добавил Путин.

Кроме того, Горбачев понимал необходимость реформ, а также стремился предложить свои решения проблем.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в ЦКБ, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По информации Mash, перед смертью Горбачев прибыл в больницу на процедуру гемодиализа.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об организации государственных похорон Михаила Горбачева пока не принято.

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Сергей Истомин
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