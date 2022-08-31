В Кремле ответили на вопрос об увековечивании памяти Горбачева

Песков заявил, что решение об увековечивании памяти Михаила Горбачева может принять Путин

Решение об увековечивании памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева могут принять президент России Владимир Путин или городские власти. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь главы государства рассказал, что решение об организации госпохорон Горбачева пока не принято.

«Решение об увековечивании принимает или президент, или городские власти. (...) Горбачев ушел только вчера, сейчас нужно подождать, мы поймем, как это все будет», — пояснил Песков.

Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Горбачева.

Экс-президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни в Москве во вторник, 30 августа. Как сообщили в ЦКБ, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По информации Mash, перед смертью Горбачев прибыл в больницу на процедуру гемодиализа.