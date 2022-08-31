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У готовивших теракт на ЗАЭС диверсантов изъяли самодельные взрывные устройства

Запорожские власти сообщили об изъятии оружия у готовивших теракт на ЗАЭС диверсантов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

У диверсантов, готовивших теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), изъяли оружие — самодельные взрывные устройства, автоматы и гранатометы. Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании группы украинских диверсантов, которые планировали совершить теракт на Запорожской АЭС. По предварительным данным, они должны были осуществить его во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Запорожские власти считают, что так Киев хотел показать «неуправляемость процесса» со стороны России и внушить Западу необходимость ввести на территорию ЗАЭС миротворцев.

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Алевтина Запольская
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У готовивших теракт на ЗАЭС диверсантов изъяли самодельные взрывные устройства
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