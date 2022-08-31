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«Газпром» сократит поставки газа в Италию

Итальянская Eni сообщила о намерении «Газпрома» сократить поставки до 20 млн кубометров

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

«Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni о намерении сократить поставки с 27 до 20 миллионов кубометров 31 августа. Об этом итальянская компания сообщила на своем сайте.

«"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 20 миллионов кубометров газа, по сравнению с ежедневными поставками в размере около 27 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни. Eni предоставит обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщит "Газпром"», — указано в заявлении компании.

В конце июля «Газпром» сократил поставки газа для Eni до 27 миллионов кубометров в день с прежних 34 миллионов.

Кроме того, 31 августа российский концерн полностью прекратил поставки газа по по трубопроводу «Северный поток». Остановка продлится трое суток. Решение «Газпром» объяснил необходимостью ремонта единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

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До полной остановки «Северный поток» уже работал с серьезными ограничениями — с середины июня «Газпром» снизил транзит в Европу до 20 процентов пропускной мощности газопровода. Российская сторона неоднократно заявляла, что снижение поставок газа обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом турбин Siemens.

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Софья Ермакова
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