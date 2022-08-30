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Кремль назвал единственное препятствие для поставок газа в ЕС

Песков: поставкам газа в ЕС препятствуют только технологические проблемы из-за санкций
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал единственное препятствие для поставок газа в ЕС, пишет РБК. По его словам, транзиту мешают только технологические проблемы из-за западных санкций.

«Европейские страны, Канада, США, Великобритания ввели санкции, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых агрегатов в места их эксплуатации. Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет», — заявил пресс-секретарь президента России. Он добавил, что действия ЕС в этой ситуации иррациональны, и за них приходится платить простым гражданам.

27 июля «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» до 20 процентов от его пропускной мощности. На таком уровне транзит остается по сей день. Российская компания объяснила решение проблемами с ремонтом турбин Siemens, связанных с канадскими санкциями.

В августе «Газпром» сообщил, что с 31 августа по 2 сентября ему придется полностью остановить поставки по «Северному потоку» для ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens, концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.

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Софья Ермакова
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