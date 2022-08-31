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Полицейские задержали грабителя с кирпичом в Томске

В Томске задержали преступника с кирпичом, который пытался ограбить магазин

Фото: Shutterstock

В Томске полицейские задержали преступника, который попытался ограбить продавца магазина с помощью кирпича: ранее судимый мужчина угрожал им сотруднице торгового заведения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, мужчина пришел в магазин, осмотрелся и ушел, но вскоре вернулся с кирпичом, который нашел на улице. Он угрожал им сотруднице магазина и требовал отдать деньги, но женщина отказала ему. Тогда мужчина попытался разбить кирпичом кассовый аппарат, но не смог добраться до денег и сбежал с места преступления.

Сотрудница магазина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что трое вооруженных мужчин в балаклавах ограбили золотодобывающее предприятие в поселке Южно-Енисейск. Неизвестные с автоматами вынесли из вагончика, в котором хранились ценные вещи и драгметалл, 210 тысяч рублей и золото. Один сотрудник был ранен — ему разбили голову прикладом.

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Леонид Микуляк
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