Трое мужчин с автоматами ограбили российское золотодобывающее предприятие

Под Красноярском трое неизвестных с автоматами ограбили золотодобывающее предприятие

Под Красноярском трое вооруженных мужчин в балаклавах ограбили золотодобывающее предприятие в поселке Южно-Енисейск. Об этом в среду, 24 августа, пишет Telegram-канал «Kras Mash».

Неизвестные с автоматами вынесли из вагончика, в котором хранились ценные вещи и драгметалл, 210 тысяч рублей и золото. Один сотрудник был ранен — ему разбили голову прикладом.

Отмечается, что когда грабители скрывались с места происшествия с добычей, они прокололи шины на автомобилях других работников, чтобы те не могли их догнать. Сейчас на место вылетели сотрудники уголовного розыска.

18 августа сообщалось, что трое контрабандистов попались на попытке вывоза из России 225 килограммов золота.