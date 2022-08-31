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В Кельне прошел протест против концерта Анны Нетребко

Жители Кельна провели демонстрацию против концерта оперной певицы Анны Нетребко
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

В Кельне прошел протест против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

Жители города провели демонстрацию на площади Курт-Хакенберг-Платц. Певица Мариана Садовска, приехавшая из Украины, выразила сожаление, что Нетребко разрешают выступать в филармонии, и назвала исполнительницу музой российского президента Владимира Путина. Садовска считает, что артистка дистанцировалась от военных действий из-за своих двойных стандартов.

В то же время организатор концерта в Кельне Фред Хандверкер заявил, что Нетребко четко обозначила свою позицию. Он добавил, что задача организаторов выступлений — строить мосты, а не разрушать их.

Ранее Нетребко отказали в проведении сольного концерта в Штутгарте. В местном министерстве финансов заявили, что ее концерт в городе не состоится, пока на территории Украины идет военная спецоперация.

Кроме того, 1 марта стало известно, что Баварская государственная опера прекратит работу с Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от спецоперации на Украине. Позднее артистка написала в соцсетях, что выступает против спецоперации.

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Марина Погосян
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