В Кельне прошел протест против концерта Анны Нетребко

Жители Кельна провели демонстрацию против концерта оперной певицы Анны Нетребко

В Кельне прошел протест против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

Жители города провели демонстрацию на площади Курт-Хакенберг-Платц. Певица Мариана Садовска, приехавшая из Украины, выразила сожаление, что Нетребко разрешают выступать в филармонии, и назвала исполнительницу музой российского президента Владимира Путина. Садовска считает, что артистка дистанцировалась от военных действий из-за своих двойных стандартов.

В то же время организатор концерта в Кельне Фред Хандверкер заявил, что Нетребко четко обозначила свою позицию. Он добавил, что задача организаторов выступлений — строить мосты, а не разрушать их.

Ранее Нетребко отказали в проведении сольного концерта в Штутгарте. В местном министерстве финансов заявили, что ее концерт в городе не состоится, пока на территории Украины идет военная спецоперация.

Кроме того, 1 марта стало известно, что Баварская государственная опера прекратит работу с Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от спецоперации на Украине. Позднее артистка написала в соцсетях, что выступает против спецоперации.