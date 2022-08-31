Попадание снаряда ВСУ в коровник с животными под Курском сняли на видео

Попадание снаряда ВСУ в коровник с животными в Елизаветовке под Курском сняли на видео

Момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничному селу Елизаветовка Курской области сняли на видео. Издание Baza в своем Telegram-канале публикует запись попадания снаряда в коровник, в котором находились десятки животных.

На опубликованных кадрах видно, как снаряд пробивает стену коровника, и все помещение заполняет поднятая взрывом пыль. Часть животных, находившаяся вблизи места взрыва, падает на пол и остается лежать.

О попадании снаряда в коровник ранее сообщал губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в животноводческом комплексе выращивался крупный рогатый скот голландской породы. В результате удара ВСУ погибли десятки животных.

Атака ВСУ произошла вечером 30 августа. Кроме Елизаветовки под обстрел попало село Алексеевка.