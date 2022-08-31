Москвичи стали меньше покупать жилье в одной европейской стране

Спрос со стороны москвичей на покупку недвижимости в Испании снизился на 33,3 процента

В июле 2022 года было зафиксировано снижение спроса на покупку недвижимости в Испании со стороны москвичей — динамика достигла 33,3 процента относительно 2021 года. О том, что жители столицы стали меньше покупать жилье в одной европейской стране, говорится в материалах портала Spain-Real.Estate, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам экспертов, на данный момент интерес москвичей к объектам в Испании находится в минусовой или околонулевой зоне. Подобный показатель наблюдают с марта 2022 года. В седьмом месяце относительно июня текущего года спрос снизился на 0,2 процента и почти на 61,7 процента — в сравнении с июлем 2020 года. За первые семь месяцев 2022 года в целом интерес жителей российской столицы оказался на 24,9 процента меньше, чем в аналогичный период 2021-го.

«Недвижимость в Испании популярна у россиян, но количество сделок снижается на протяжении пяти последних лет и, вероятно, этот параметр будет снижаться и дальше из-за вводимых санкций и ограничений», — предрек представитель портала Ален Еремеев.

Ранее аналитики Spain-Real.Estate выяснили, что в мае 2022 года россияне массово задумались о переезде в Испанию — с начала года спрос вырос почти на 6,2 процента. Больше всего запросов по этой теме поступило от жителей восьми российских мегаполисов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Казань.