Жители восьми российских городов задумались о переезде в Испанию

Spain-Real.Estate: доля запросов о переезде в Испанию от москвичей достигла 57,9 процента

В мае 2022 года россияне массово задумались о переезде в Испанию — с начала года спрос вырос почти на 6,2 процента. Больше всего запросов по этой теме поступило от жителей восьми российских мегаполисов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Казань. Такие данные приводят аналитики портала Spain-Real.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру.».

По словам специалистов, сильнее всего о переезде на юг Европы мечтали жители Москвы — доля запросов от них относительно общего числа обращений достигла 57,9 процента. Кроме того, с января этот показатель вырос на 8,23 процента. Второе место занял Санкт-Петербург с долей в 22,74 процента, а замкнула тройку лидеров Казань с 2,32 процента.

Достаточно высоким интерес к переезду в Испанию был также среди жителей Краснодара (2,1 процента), Новосибирска (2 процента), Нижнего Новгорода (1,5 процента), Челябинска (1,4 процента) и Перми (1,3 процента).

По данным экспертов Spain-Real.Estate, наибольший рост числа запросов по теме переезда зафиксировали от жителей Челябинска — на 55,5 процента относительно января. Самое сильное падения интереса к релокации в европейскую страну заметили со стороны жителей Ростова-на-Дону — число обращений снизилось на 64 процента.

Ранее аналитики портала выяснили, что граждане России расхотели покупать недвижимость в Испании — спрос снизился на 22,04 процента. По данным аналитиков, снижение спроса начали фиксировать в марте 2022 года. Подобная динамика сохранялась на протяжении двух месяцев.