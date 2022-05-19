Россияне расхотели покупать недвижимость в Испании

Spain-Real.Estate: российский спрос на недвижимость в Испании снизился на 22,04 процента

К концу апреля 2022 года российский спрос на недвижимость в Испании снизился на 22,04 процента. О том, что россияне фактически расхотели покупать объекты в этой стране, следует из материалов портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

Спрос снизился относительно показателя марта 2022 года. В сравнении с апрелем 2021-го показатель оказался на 24,65 процента ниже. Он также снизился на 33,1 процента в сравнении с четвертым месяцем 2020 года.

По данным аналитиков, снижение спроса начали фиксировать в марте 2022 года. Подобная динамика продолжается на протяжении двух месяцев. До этого момента показатель повышался в течение пяти месяцев подряд. В феврале спрос был на рекордно высоком уровне.

Ранее эксперты Spain-Real.Estate выяснили, что в марте и апреле 2022 года самым популярным у россиян городом для покупки жилья в Испании оказался Торревьеха. На этот населенный пункт пришлось 26,8 процента всех запросов от граждан России. Самая дешевая квартира там стоила 2,53 миллиона рублей.