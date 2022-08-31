Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожской АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси рассказал о намерении создать постоянную миссию на Запорожской АЭС

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Одна из важнейших задач миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — это оценка и стабилизация ситуации. Об этом рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси, пишет Reuters.

Глава организации заявил о намерении создать постоянную миссию на ЗАЭС. «Это одна из самых важных вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю», — сказал он, отметив, что миссия проведет на месте несколько дней.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля. Украину ждет энергетический кризис
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля.Украину ждет энергетический кризис
12 августа 2022

По словам Гросси, на данный момент миссия МАГАТЭ направляется в зону боевых действий. «Мы идем в зону боевых действий, мы идем на оккупированную территорию, и для этого нужны явные гарантии не только со стороны Российской Федерации, но и со стороны Украины. Мы смогли обеспечить это», — сказал он.

Ранее агентство со ссылкой на очевидца заявило, что миссия МАГАТЭ утром 31 августа выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции. Когда специалисты прибудут на место назначения, не уточняется.

Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал антироссийские санкции эффективными
Известная журналистка погибла в Ереване
«Газпром» заявил о полной остановке поставок газа по «Северному потоку»
Стало известно о пожаре на складе в Крыму
Жительница подмосковного города вспомнила свое советское детство
В России захотели тушить пожары «лыжами»
Россияне стали чаще продавать вещи в интернете
Помощник Горбачева назвал его крупнейшим реформатором советского общества
В Иране показали беспилотник с шестиствольным пулеметом
Диетологи назвали пять важных для похудения продуктов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.