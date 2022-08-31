Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожской АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси рассказал о намерении создать постоянную миссию на Запорожской АЭС

Одна из важнейших задач миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — это оценка и стабилизация ситуации. Об этом рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси, пишет Reuters.

Глава организации заявил о намерении создать постоянную миссию на ЗАЭС. «Это одна из самых важных вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю», — сказал он, отметив, что миссия проведет на месте несколько дней.

По словам Гросси, на данный момент миссия МАГАТЭ направляется в зону боевых действий. «Мы идем в зону боевых действий, мы идем на оккупированную территорию, и для этого нужны явные гарантии не только со стороны Российской Федерации, но и со стороны Украины. Мы смогли обеспечить это», — сказал он.

Ранее агентство со ссылкой на очевидца заявило, что миссия МАГАТЭ утром 31 августа выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции. Когда специалисты прибудут на место назначения, не уточняется.

Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.