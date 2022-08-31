Россиянин разводил огонь в мангале и поджег пятилетнего сына

В Подмосковье мужчина разводил огонь в мангале и поджег пятилетнего сына

В городском округе Чехов в Подмосковье мужчина разводил огонь в мангале и поджег пятилетнего сына. Об этом сообщает областная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 30 августа. Пострадавшего ребенка госпитализировали с ожогами.

После случившегося российское ведомство начало проверку. Прокуратура оценит «исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действия родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей».

Ранее в Ленобласти пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, упала лицом на мангал и получила серьезные ожоги. Ребенка поместили в ожоговое отделение, у него диагностировали двухпроцентный ожог лица и кистей.