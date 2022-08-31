В Литве рассказали о российском военном транзите через республику

Депутат сейма Лопата: российский военный транзит через Литву осуществлялся до 28 марта

Российский военный транзит в Калининградскую область и обратно через литовскую территорию не прекратился с началом спецоперации на Украине. Об этом заявил депутат сейма Литвы, член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Раймундас Лопата, передает ТАСС.

Он отметил, что военный транзит осуществлялся до 28 марта. Политик добавил, что никаких требований к Вильнюсу по этому вопросу не было — литовские власти в рамках своей компетенции могли его прекратить. «Военный транзит является нашей национальной компетенцией, нашим суверенным решением», — подчеркнул депутат.

В заключение Лопата сообщил, что данный вопрос будет вынесен на обсуждение комитета сейма по национальной безопасности и обороне.

В июне Литва остановила транзит в Калининградскую область ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). По словам губернатора региона Антона Алиханова, ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, включая строительные материалы, цемент и металлы.