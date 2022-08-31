Решение о запрете использования телефонов в российских школах оценили

Эксперт Гринин назвал разумным запрет на использование телефонов на уроках в школах России

Решение Минпросвещения о запрете использования мобильных телефонов на уроках в российских школах выглядит разумным. С такой оценкой выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель региональной общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Эксперт предположил, что подобная мера положительно отразится на дисциплине в учебных заведениях. Он подчеркнул, что в случае ЧП школьники не будут занимать линии экстренных служб. «Телефон — это сильно отвлекающий от учебы фактор, поэтому запрет я считаю разумным. Вопрос в том, как это будет технически осуществляться. Досмотр устраивать никто не будет, потому что противозаконно — досматривать без особых на то оснований», — сказал Гринин.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что использование смартфонов негативно влияет на здоровье детей. 31 августа в рамках общероссийского родительского собрания он также объявил, что использование мобильных телефонов на уроках в школах России с 1 сентября не допускается.

О введении аналогичной меры ранее говорил бывший министр культуры Владимир Мединский. Он предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий.

В апреле Минпросвещения разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или класс.