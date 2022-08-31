В Госдуме назвали причину отсутствия спешки в вопросе СВО на Украине

Депутат Чепа объяснил отсутствие спешки в вопросе СВО сохранением жизней людей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» назвал причину отсутствия спешки со специальной военной операцией (СВО) России на Украине. По его словам, ее нет, так как на повестке стоит другой вопрос.

«Сейчас вопрос стоит единственный — это сохранение жизни людей, мы не спешим, не спешим — мы бережем жизни людей — это самое главное», — объяснил депутат.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что специальной военной операции России на Украине следует придать новый статус — статус контртеррористической, так как Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма, и действующие власти страны представляют опасность для всего цивилизованного мира.

