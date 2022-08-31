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Стало известно место первой встречи нового британского премьера с королевой

Елизавета II отказалась от традиционного приема нового премьера в Букингемском дворце

Фото: globallookpress.com

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от традиционного приема новоизбранного премьер-министра в Букингемском дворце и проведет церемониальный прием в своей шотландской резиденции, замке Балморал. Об этом сообщает The Guardian.

На традиционной встрече помимо нового главы правительства будет присутствовать и сложивший с себя полномочия Борис Джонсон. Решение о переносе места первой встречи было принято из-за состояния здоровья монарха.

Ранее стало известно, что 28-летний Коннор Аттридж из города Истборн был задержан за проникновение на территорию Букингемского дворца. Мужчина признался, что мечтал увидеть королеву Елизавету II.

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Николай Чигасов
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